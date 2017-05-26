Напомните детям об опасности электричества

29 Мая 2017 года, 09:42

Уважаемые земляки

Начинаются длительные летние каникулы, тот период года, когда значительную часть свободного времени дети и подростки проводят на свежем воздухе.

К сожалению, иногда они выбирают для своих игр самые неподходящие, без преувеличения – крайне опасные места. Шалости и развлечения вблизи опор линий электропередачи, подстанций, трансформаторных устройств могут привести к непоправимой беде, к гибели или серьезным травмам. Зачастую несчастье можно предотвратить, надо лишь быть внимательнее к детям, к тому, как они проводят свое свободное время.

Уважаемые родители, будьте бдительны: не допускайте, чтобы ваши дети играли вблизи ЛЭП, электроподстанций, находились без взрослых на близком расстоянии от объектов электроэнергетики.

Ещё одна серьезная опасность – летние грозы. Напомните детям, что при грозе необходимо как можно быстрее найти укрытие, находиться на расстоянии от любых металлосодержащих предметов, ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями.

Помните, что нет ничего ценнее человеческой жизни, делайте все, чтобы уберечь детей от беды!