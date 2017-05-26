Экологический проект Еврохима «Новое производство – чистые реки» признан лучшим в России

29 Мая 2017 года, 10:45

РОССИЯ/ 29 мая/ БИ-ПОРТ - Крупнейшие организации бизнес-сообщества — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» и Общероссийская общественная организация «Опора России» назвали программу ЕвроХима лучшей в номинации «Зеленая экономика. Крупный бизнес».

25 мая на торжественной церемонии награждения лауреатов Всероссийской Премии «Благое дело» за добровольный вклад российских предпринимателей и компаний в устойчивое развитие бизнеса и общества номинации «Зеленая экономика. Крупный бизнес» удостоена Минерально-химическая компания «ЕвроХим». Деловое сообщество России отметило комплексную экологическую программу «Новое производство – Чистые реки», которую «ЕвроХим» реализует с 2013 года в 6 российских регионах, где находятся предприятия компании.

Основная цель программы — сбережение водных ресурсов и повышение качества жизни в регионах присутствия компании. Для этого в рамках модернизации производства на предприятиях «ЕвроХима» совместно с органами региональной и муниципальной власти производится комплексное внедрение водосберегающих технологий, происходит постоянное снижение объёмов сброса сточных вод и совершенствование систем очистки и фильтрации воды.

Так, в Ковдорском ГОКе (входит в состав Минерально-химической компании «ЕвроХим»), реализуется комплексная программа по внедрению водосберегающих технологий, являющаяся частью общей программы ЕвроХима «Новое производство – чистые реки». На предприятии внедрена система оборотного водоснабжения дренажных вод карьера для производственных процессов ТЭЦ и обогатительного комплекса, что позволило исключить забор воды из озера Ковдор.

Еще один инвестиционный проект - по строительству насосной станции для использования карьерных вод в схеме оборотного водоснабжения обогатительного комплекса - завершен и введен в промышленную эксплуатацию. Он позволил предприятию отказаться от сброса отработанной технологической воды в городское озеро, используя ее в замкнутом технологическом цикле. В целом, затраты на природоохранные мероприятия Ковдорского ГОКа в 2016 г. превысили 85 млн. рублей.

Общий объём инвестиций в рамках программы «Новое производство – Чистые реки» составляет 2 млрд руб. Реализация программы позволит снизить годовое потребление воды предприятиями ЕвроХима на 11 млн кубометров, а объём сбросов предприятий компании – на 12,5 миллионов кубометров в год.

Программа осуществляется в Ленинградской, Тульской, Мурманской и Волгоградской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. В г. Кингисепп Ленинградской области запланировано снижение объёмов сбросов до 3 млн. кубометров на основе лучших доступных технологий.

В г. Котельниково Волгоградской области при строительстве ГОКа на базе Гремячинского месторождения калийных солей ЕвроХим создаёт современную систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. В г. Новомосковск Тульской области осуществляется техническое перевооружение систем водопотребления и водоотведения, в г. Белореченск (Краснодарский край) проводятся модернизации системы водопользования и схемы получения глубоко обессоленной воды, а также внедрение бессточной системы водопользования.