Две квартиры повреждены в результате пожара в Зеленоборском

29 Мая 2017 года, 10:58

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – В многоквартирном доме поселка Зеленоборский произошел пожар, в результате которого были повреждены сразу две квартиры. Сообщение о возгорании поступило в дежурную службу сегодня утром в 5:07. В квартире дома № 33 по улице Мира по всей площади обгорел балкон, комната на площади в 12 квадратных метров.

«Квартира закопчена на всей площади. В соседней квартире обгорел балкон, одна комната и находящееся в ней имущество. Кроме этого, обгорела крыша на площади 30 квадратных метров. На месте пожара работали 14 человек личного состава, пять единиц техники», – рассказали в МЧС по Мурманской области.