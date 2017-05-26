Роспотребнадзор предложил запретить детям опасные туристические маршруты

29 Мая 2017 года, 12:00

РОССИЯ/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – Роспотребнадзор предложил запретить детям проходить опасные туристические маршруты. Это следует из доклада Госсовета «О национальной системе защиты прав потребителей», который был представлен Владимиру Путину. В Роспотребнадзоре «Известиям» пояснили, что «в докладе указаны концептуальные векторы развития».

Смысл инициативы в том, чтобы минимизировать риск гибели при несчастных случаях, один из которых в прошлом году произошел на карельском озере Сямозере. Эксперты отмечают, что чиновники могут столкнуться со сложностями при классификации маршрутов: некоторые из них опасны только при плохой погоде.

«Нуждаются в определении критерии отнесения туристских маршрутов к маршрутам, представляющим повышенную опасность для жизни и здоровья туристов (экскурсантов). Следует установить особенности, включая случаи запретов прохождения таких маршрутов детьми», — сказано в докладе Госсовета.

Там же указано, что ввести могут ограничения: прохождение только в сопровождении родителей, запрет на прохождение в ночное время. Условием может быть обязательное соотношение количества детей в группе с числом сопровождающих взрослых инструкторов-проводников (в пример приведено соотношение не менее чем один к пяти) или требования к наличию у инструкторов специальных технических средств (например, средств связи).

В тексте доклада сказано, что сейчас «в законодательстве отсутствуют базовые нормы, направленные на защиту прав детей как потребителей при оказании отдельных видов услуг». Также в докладе Госсовета указано, что пока что деятельность субъектов индустрии детского туризма подробно не регламентирована.

Речь о доведении до потребителя необходимой информации об особенностях детского туризма и установлении особых требований к исполнению обязательств агентами, операторами и исполнителями услуг в местах отдыха детей.

Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин отметил, что считает основной причиной трагических случаев при экстремальном туризме предоставление услуг непрофессионалами, а не сам факт допуска детей на опасные маршруты. Так, например, дети прошлым летом погибли на Сямозере в Карелии.

«Важно сделать так, чтобы туры, тем более экстремальные, предлагали только компании, входящие в федеральный реестр туроператоров — их специалисты обладают достаточными профессиональными знаниями. Для маршрутов же можно установить категории сложности — первую, вторую, третью — чтобы люди сами могли рассчитывать силы», — считает Горин.

Он сказал, что к опасным могут относиться любые туристические маршруты, требующие инструктажа или специальной подготовки — например, восхождение в горы или погружение с аквалангом. Член координационного совета по развитию детского туризма при правительстве России Сергей Менделевич отметил, что Роспотребнадзор может столкнуться с трудностями при классификации маршрутов.

«Допустим, маршруты по Кольскому полуострову или по Сибири вполне безопасны. Но при плохой погоде перевал уже опасен. То есть угроза есть или отсутствует в зависимости от погоды, а объективно назвать маршрут опасным или безопасным нельзя. Это в первую очередь касается горных и водных маршрутов», — объяснил Менделевич.

Фото: fedpress.ru