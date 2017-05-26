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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » В Кировске торжественно открыта мемориальная доска в честь выдающегося учёного, академика Николая Павловича Лавёрова
 
 
 
 
29 Мая 2017 года, 13:03

В Кировске торжественно открыта мемориальная доска в честь выдающегося учёного, академика Николая Павловича Лавёрова


КИРОВСК/ 29 мая/ БИ-ПОРТ - Мемориальная доска установлена на здании филиала МАГУ (Мурманский арктический государственный университет) в городе Кировске или, как его по привычке называют кировчане, - горного техникума. Кировский горно-химический техникум в 1949 году с отличием окончил будущий академик Николай Павлович Лавёров. В церемонии открытия приняли участие супруга и дочь Н.П. Лаверова, ученики и коллеги выдающегося учёного, преподаватели и студенты филиала МАГУ, а также руководство компании «ФосАгро», выступившей с инициативой и финансовой поддержкой проекта увековечивания памяти великого ученого.

На открытии мемориальной доски своими воспоминаниями об академике Н.П. Лаверове поделилась супруга академика Валентина Леонидовна Лаверова, ученики Н.П. Лаверова Константин Валентинович Лобанов, директор Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, член-корреспондент РАН, Александр Олегович Глико, академик РАН, профессор физического факультета МГУ, академик - секретарь Отделения наук о Земле РАН.

По словам заместителя председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрея Григорьевича Гурьева, выступившего на памятном мероприятии, «мемориальная доска академику Николаю Павловичу Лавёрову на здании техникума - это памятник человеку-эпохе с сильным характером, доказавшему на личном примере, что человек «из глубинки» способен перевернуть горы и достичь серьезных успехов на научном Олимпе. Хорошо, что жители Кировска, студенты и преподаватели филиала МАГУ ценят и помнят академика с мировым именем Николая Лавёрова».

Николай Павлович Лавёров (1930 - 2016) – академик РАН, советский и российский геолог, геохимик, доктор геолого-минералогических наук, педагог, профессор, автор и соавтор более 700 научных работ, в том числе 28 монографий. Его труды сыграли большую роль в создании новых технологий для развития и освоения ресурсной базы атомной и других минерально-сырьевых отраслей страны. Деятельность Н.П. Лаверова отмечена самыми высокими наградами, в том числе Большой золотой медалью им. Ломоносова, высшей наградой РАН. Н.П. Лаверов - полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

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