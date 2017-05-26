В Кировске торжественно открыта мемориальная доска в честь выдающегося учёного, академика Николая Павловича Лавёрова

29 Мая 2017 года, 13:03

КИРОВСК/ 29 мая/ БИ-ПОРТ - Мемориальная доска установлена на здании филиала МАГУ (Мурманский арктический государственный университет) в городе Кировске или, как его по привычке называют кировчане, - горного техникума. Кировский горно-химический техникум в 1949 году с отличием окончил будущий академик Николай Павлович Лавёров. В церемонии открытия приняли участие супруга и дочь Н.П. Лаверова, ученики и коллеги выдающегося учёного, преподаватели и студенты филиала МАГУ, а также руководство компании «ФосАгро», выступившей с инициативой и финансовой поддержкой проекта увековечивания памяти великого ученого.

На открытии мемориальной доски своими воспоминаниями об академике Н.П. Лаверове поделилась супруга академика Валентина Леонидовна Лаверова, ученики Н.П. Лаверова Константин Валентинович Лобанов, директор Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, член-корреспондент РАН, Александр Олегович Глико, академик РАН, профессор физического факультета МГУ, академик - секретарь Отделения наук о Земле РАН.

По словам заместителя председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрея Григорьевича Гурьева, выступившего на памятном мероприятии, «мемориальная доска академику Николаю Павловичу Лавёрову на здании техникума - это памятник человеку-эпохе с сильным характером, доказавшему на личном примере, что человек «из глубинки» способен перевернуть горы и достичь серьезных успехов на научном Олимпе. Хорошо, что жители Кировска, студенты и преподаватели филиала МАГУ ценят и помнят академика с мировым именем Николая Лавёрова».

Николай Павлович Лавёров (1930 - 2016) – академик РАН, советский и российский геолог, геохимик, доктор геолого-минералогических наук, педагог, профессор, автор и соавтор более 700 научных работ, в том числе 28 монографий. Его труды сыграли большую роль в создании новых технологий для развития и освоения ресурсной базы атомной и других минерально-сырьевых отраслей страны. Деятельность Н.П. Лаверова отмечена самыми высокими наградами, в том числе Большой золотой медалью им. Ломоносова, высшей наградой РАН. Н.П. Лаверов - полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».