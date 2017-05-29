Россия и Греция проведут перекрестный год туризма

29 Мая 2017 года, 13:20

РОССИЯ/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – Россия и Греция готовятся к проведению перекрестного года туризма 2017-2018, пишет Ассоциация туроператоров. Старт этому событию будет дан в сентябре этого года. Туристические власти обеих стран рассчитывают, что совместная программа позволит увеличить турпотоки в двух направлениях.

Запуск совместных действий и развитие новых партнерских отношений обсуждались между заместителем министра культуры России Аллой Маниловой и генеральным секретарем по вопросам туристической политики Министерства туризма Греции Георгиосом Дзяласом. Как подчеркнула Манилова, «перекрестный Год туризма – это мощный ресурс, который вряд ли можно с чем-то сопоставить по эффективности».

«В течение года проходит много мероприятий, на всех уровнях, в том числе с участием руководителей министерств и туроператоров, устанавливаются рабочие партнерские отношения на длительное время», – отметила она.

По сообщению пресс-службы Министерства культуры России, до официального открытия министрами будет подписано совместное заявление о проведении Года и состоится презентация программы. Она включит мероприятия Греции на территории России, события России на территории Греции, совместные проекты, мероприятия в сфере культуры. План может дополняться в течение года.

В Греции с большим интересом отнеслись к предстоящему проекту, считая, что сотрудничество на официальном и профессиональном уровне поможет еще больше развить туристические потоки двух стран. Греки надеются закрепить успех на российском рынке, наблюдаемый на фоне активизации российского турпотока.

По официальной статистике Банка Греции, за первые три месяца 2017 года в Греции уже побывало более 25 тысяч россиян (+23,6% к аналогичному периоду 2016 года). Туристы из России обеспечили греческой казне почти 17 млн евро доходов от туризма (+29% по сравнению с тем же периодом прошлого года).

Как рассказали в российском представительстве Греческой национальной туристической организации, перекрестный год туризма дает возможность максимально привлечь внимание к Греции и сделать ее круглогодичным направлением на российском рынке, познакомив с неограниченными туристическими возможностями страны.

«В этой связи планируется активно развивать тематический туризм – религиозный, медицинский, оздоровительный, гастрономический, яхтенный, пеший, экскурсионный и другие виды туризма. Мы уверены, что россияне с большим удовольствием будут посещать Грецию, а греки Россию», – подчеркнули в ГНТО.

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