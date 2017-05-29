В Мурманске рассказали, как увеличить продажи с сайта

29 Мая 2017 года, 14:26

МУРМАНСК/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – Мурманским предпринимателям рассказали, как увеличить продажи с сайта. Ведущим мастер-класса, который прошёл на базе МРИБИ, стал эксперт в области нетворкинга и мобильных решений Леонид Бугаев.

«В Мурманске есть место, где помогают и словом, и делом, и ресурсами. И мой мастер-класс по повышению продаж в интернете дал возможность объединить мой опыт с живым пониманием владельцев бизнесов: «да, это будет работать», - поделился ведущий мастер-класса.

Слушателями мастер-класс стали более 50 человек. Сред них – руководители и маркетологи компаний из сферы общественного питания, а также интернет-торговли.

«Переданная информация способствует развитию бизнеса предпринимателям, работающим онлайн, - сообщил руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области Артём Марышев. - Логичным продолжением мастер-класса будут проводимые центром поддержки предпринимательства вебинары 31 мая, 7 и 15 июня, также с приглашением федеральных экспертов. Следите за нашими новостями!».