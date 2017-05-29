За два дня до лета в Мурманской области катаются на санках по снегу

29 Мая 2017 года, 14:56

КИРОВСК/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – До конца весны остаются уже считанные дни, но приближения лета жители Мурманской области ещё не ощущают. Май выдался не просто прохладным, но и щедрым на осадки - снег и дождь подгоняемые порывистым ветром не прибавляют северянам хорошего настроения.

А кое-где снега ещё настолько много, что сразу и не скажешь, что на дворе май. Так, в интернете появилось видео из Кировска, где дети с успехом катаются с горки. И, судя по всему, заниматься этим они смогут ещё долго.

По данным Росгидромета, температура воздуха ночью в Кировске на протяжении всей недели не будет превышать 0, а иногда и опускаться до отрицательных значений. Мурманск похвастать хорошей погодой тоже не может – по ночам 0 +1, днём до +5.