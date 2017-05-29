29 Мая 2017 года, 17:18

МУРМАНСК/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня глава Мурманска Дмитрий Филиппов посетил общественную организацию «Надежда».

Общественная организация «Мурманский социально-благотворительный клуб родителей и детей-инвалидов «Надежда» создана в январе 1993 года по инициативе родителей.

«В Мурманске продолжаются мероприятия по созданию комфортных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья, – отметил Филиппов. – В рамках реализации программы «Доступная среда» городские власти ведут большую работу для обеспечения доступности приоритетных для инвалидов объектов медицины, культуры, образования».

Клуб «Надежда» – ведущая организация в городе, занимающаяся проблемами детей, подростков и молодых инвалидов с заболеваниями психоневрологического профиля. В настоящий момент в состав входит 167 семей. Клуб объединяет родителей, оказывает им консультативную, информационную и психологическую поддержку. Решает социальные вопросы, касающиеся жизни молодых инвалидов. Проводит семинары, фестивали творчества, различные спортивные и культурные мероприятия.

АГМ