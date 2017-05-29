Ледокол «Капитан Драницын» вышел из «зимней спячки»

29 Мая 2017 года, 17:40

РОССИЯ/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – Ледокол «Капитан Драницын» приступил к выполнению работ в порту Певек в связи с началом движения льда. Как ранее сообщал «Би-порт», ледокол был поставлен на зимовку для обеспечения безопасной стоянки судов «Иоган Махмасталь» и «Синегорск», которые доставили в порт генеральный груз – материалы и комплектующие для строительства причала, у которого планируется разместить плавучую атомную теплоэлектростанцию «Михаил Ломоносов».

Ледокол «Капитан Драницын» вместе с сухогрузами изменил место стоянки на более безопасное. В порту Певек ледокол обеспечит безопасную стоянку судов до момента улучшения ледовой обстановки.