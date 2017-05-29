Капитан ледокола «50 лет Победы» принял участие в массовом турнире по игре «Морской бой»

29 Мая 2017 года, 17:25

МУРМАНСК/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – Капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Олег Щапин 26 мая принял участие в первом массовом турнире по игре «Морской бой».

Организатором мероприятия выступил Информационный центр по атомной энергии Ростова-на-Дону. В морском бою сошлись курсанты первого и второго курсов ФСПО «Институт водного транспорта имени Г. Я. Седова».

В режиме онлайн конференции Олег Щапин поприветствовал участников игры с борта атомного ледокола «Ленин». Он рассказал будущим морякам о деятельности ФГУП «Атомфлот», Арктике, Северном морском пути, а также о ледоколах «Россия» и «50 лет Победы», с которыми связана его трудовая деятельность.

«Работа на атомоходах очень интересная, – обратился к курсантам Олег Щапин. - Приглашаю всех ребят к нам на атомный ледокольный флот!».

В очном этапе соревнования ребята выбивали корабли соперника, зачеркивая их ручкой на разлинованной бумаге. Игра с капитаном Росатомфлота прошла в режиме онлайн. Все желающие смогли посмотреть в электронном виде за ходом сражения.

Честь сразиться с действующим арктическим капитаном выпала победителю игры - курсанту 1 курса Руслану Мамедову. В бою с перевесом в один однопалубный корабль он сумел одержать победу над капитаном атомохода «50 лет Победы».

Олег Щапин поблагодарил соперника за достойную игру. В заключение встречи капитан ответил на вопросы курсантов.