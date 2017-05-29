В России предлагают легализовать профессию телохранителя

29 Мая 2017 года, 17:55

РОССИЯ/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – Сделать официальной профессию телохранителей и частных охранников предлагают в Государственной Думе. По мнению депутатов, изменения законодательства должны коснуться и деятельности частных сыщиков. Соответствующие законопроекты «О частной охранной деятельности» и «О частной детективной деятельности» разрабатываются при участии представителей Торгово-промышленной палаты, ФАС, Росгвардии и МВД. Об этом «Известиям» рассказал зампредседатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Согласно законопроекту получить статус телохранителя сможет только человек, проработавший в оперативных или следственных подразделениях не менее трех лет и прошедший специальную подготовку.

«Фактически мы легализуем профессию телохранителя. В России существует и действует рынок личной охраны, но вне правового поля их права и обязанности никак не регулируются», – подчеркнул Выборный.

Фото: РИА Новости/Иван Руднев