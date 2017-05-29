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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

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Главная » НОВОСТИ » В России предлагают легализовать профессию телохранителя
 
 
 
 
29 Мая 2017 года, 17:55

В России предлагают легализовать профессию телохранителя


РОССИЯ/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – Сделать официальной профессию телохранителей и частных охранников предлагают в Государственной Думе. По мнению депутатов, изменения законодательства должны коснуться и деятельности частных сыщиков. Соответствующие законопроекты «О частной охранной деятельности» и «О частной детективной деятельности» разрабатываются при участии представителей Торгово-промышленной палаты, ФАС, Росгвардии и МВД. Об этом «Известиям» рассказал зампредседатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Согласно законопроекту получить статус телохранителя сможет только человек, проработавший в оперативных или следственных подразделениях не менее трех лет и прошедший специальную подготовку.

«Фактически мы легализуем профессию телохранителя. В России существует и действует рынок личной охраны, но вне правового поля их права и обязанности никак не регулируются», – подчеркнул Выборный.

Фото: РИА Новости/Иван Руднев

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