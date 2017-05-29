Мурманск: прогноз отключений на 30 мая

МУРМАНСК/ 29 мая - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 мая.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
09.00 – 20.00 пр. Ленина, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а
ул. Гвардейская, 1/15, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17
ул. Генерала Журбы, 1, 4, 6, 10, 12
ул. Полярные Зори, 2, 4, 6, 8, 10, 11а, 13
09.00 – 15.00 ул. Марата, 4
ул. Халтурина, 32
ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
10.00 – 12.00 ул. Героев Рыбачьего, 35 (корп. 1)
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 17.00 ул. Зои Космодемьянской, 4, 2а, 2, 2 (корп. 1)
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09:30 – 16:00 пр. Кирова, 19/24
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.