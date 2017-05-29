Нелётная погода: в Москве из-за урагана задерживаются рейсы

29 Мая 2017 года, 22:30

МУРМАНСК/ 29 мая/БИ-ПОРТ – В связи с ураганом в Москве задерживаются рейсы. По данным онлайн-табло аэропортов, с задержкой более 30 минут выполняется почти половина рейсов. Некоторые рейсы перенесены на следуюший день или отменены.

В МЧС столицы сообщают, что шквалистый ветер сохранится до ура вторника. Уже сейчас жертвами урагана стали 11 человек, более 50 получили ранения. Москвичи массово сообщают о поваленных деревьях, поврежденных автомобилях, сорванных рекламных щитах и крышах строений.

Мурманский аэропорт предупреждает пассажиров о необходимости уточнения статуса рейса. Уже сейчас известно, что вылет рейса «Нордавиа» из Домодедово перенесён на 3 часа ночи 30 мая.

Фото - «Московский комсомолец»