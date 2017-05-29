Сразу несколько циклонов принесут пасмурную погоду на Кольский полуостров

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ - 30-31мая погоду Кольского полуострова будут определять циклоны, смещающиеся с востока на юго-запад Баренцева моря. Наш регион будет находиться под влиянием южной части этих циклонов. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха +3+8 градусов.
На севере и западе Баренцева моря наблюдается ветер северный, северо-западный 15-16 м/с.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +1 градус, ветер юго-западный 6-12 м/с.