В гаражном массиве Мурманска произошёл пожар

30 Мая 2017 года, 08:10

МУРМАНСК/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – Вчера вечером на улице Набережная в Мурманске произошёл пожар в гаражном массиве. В результате возгорания в одном из гаражей обгорела и разобрана внешняя деревянная обшивка.

«Производилось контрольное вскрытие соседнего гаража, из гаража эвакуирован автоприцеп, обгорела и разобрана внутренняя деревянная обшивка», - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения: 14 человек личного состава и 3 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.