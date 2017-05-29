В Мурманске ликвидировали условное возгорание резервуара с мазутом

30 Мая 2017 года, 08:30

МУРМАНСК/ 30 мая/ БИ-ПОРТ - На территории ОАО «Мурманская ТЭЦ» прошли учения с подразделениями Мурманского гарнизона пожарной охраны по ликвидации возгорания на резервуаре с мазутом. По легенде учений в результате условного нарушения технологического процесса и несоблюдения техники безопасности при проведении замера уровня нефтепродукта произошел условный взрыв паровоздушной смеси и загорание мазута. В результате взрыва крышу резервуара отбросило на 30 метров, сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

«По прибытию первых пожарных расчетов был объявлен повышенный ранг пожара. Подавались стволы на охлаждение условно горящего и защиту соседнего резервуаров», - говорится в сообщении.

После проведения пенной атаки условный пожар был ликвидирован.

Напомним, 21 января на территории ООО «Первый мурманский терминал» в результате нарушений при отборе проб нефтепродуктов произошло возгорание и взрыв. В результате несчастного случая погибла женщина.