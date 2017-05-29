В Мурманске началась подготовка парков и скверов к лету

30 Мая 2017 года, 09:26

МУРМАНСК/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманске уже началась подготовка парков и скверов к летнему сезону.

Работы идут в сквере у памятного знака городам-побратимам – на проспекте Ленина, 77. Не так давно зона отдыха полностью преобразилась. Дорожки выложили гранитной брусчаткой, установили новые ограждения и необычные кованые опоры освещения. После ремонта памятный знак изменил свой облик, на новых гранитных панелях появились имена всех побратимов Мурманска. В сквере установили новую архитектурную форму – Карту городов-побратимов, чтобы посетители могли наглядно увидеть их расположение на карте мира.

Сейчас рабочие приводят в порядок зеленые насаждения, чистят и красят памятник городам-побратимам, моют малые архитектурные формы, проверяют систему освещения.

«Такие работы ведутся во всех парках и скверах города, – рассказала заместитель директора МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Наталья Павлюк. – Как только в Мурманске установится стабильно теплая погода, мы начнем озеленение зон отдыха и высадку цветов».

АГМ