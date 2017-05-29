В Апатитах с размахом отметили День Химика

30 Мая 2017 года, 09:38

АПАТИТЫ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ - В АО «Апатит» (группа «ФосАгро) отметили профессиональный праздник - День химика. В минувшую субботу в Апатитах прошли праздничные мероприятия с участием заместителя губернатора Мурманской области Инны Погребняк, заместителя генерального директора ПАО «ФосАгро» Валерия Фёдорова, генерального директора управляющей организации по АО «Апатит» Андрея Абрашитова, председателя Мурманской областной Думы Сергея Дубового и председателя профкома «ФосАгро-Апатит» Алексея Игумнова.

Все горожане в этот день на площадке дворца культуры Апатитов могли наблюдать и принять участие в перфомансах сразу нескольких уличных театров – «Чудики», «Принцесса Химия», «Чикез ля Фрикез», «Птицы», «Лунная дорожка». Это были необычные интерактивные спектакли с элементами хореографии, пантомимы, акробатики. Там же работала мастерская по изготовлению карнавальных костюмов. На площадке Кольского научного центра развернулась весёлая лаборатория химических опытов для детей, конкурсно-игровая программа для самых маленьких участников праздника. Традиционно весь день работали фото-студия, батуты, карусели.

В ходе торжественной части праздника прозвучали слова благодарности работникам химической промышленности. Всего в этом году пятьдесят сотрудников АО «Апатит» отмечены различными наградами за вклад в развитие химической промышленности: грамотами и благодарностями министерства промышленности, и торговли РФ, благодарностями губернатора Мурманской области, почётными грамотами «ФосАгро», АО «Апатит», глав городов Кировск и Апатиты, наградами Российского союза химиков. Имена 16 человек занесены на Доску почета в зале трудовой славы.

По словам заместителя губернатора Мурманской области Инны Погребняк: ««Апатит» - гордость всего нашего края. Масштаб проделанной на предприятии за последние годы работы поражает воображение. Но главное в любой компании – это люди. Именно вы выводите предприятие на новый качественный уровень».

О решающем вкладе высокопрофессионального трудового коллектива в производственные показатели компании говорил и генеральный директор предприятия Андрей Абрашитов: «Наша компания демонстрирует впечатляющие результаты. В 2017 году мы, благодаря завершению модернизации наших обогатительных мощностей планируем выйти на уровень производства до 9,5 млн. тонн в год, вырастут показатели и по производству нефелинового. Но самая большая наша гордость - это люди. Уникальные знания и высокая квалификация наших специалистов, трудолюбие и ответственность - это основа всех достижений «Апатита» и «ФосАгро». Особые слова благодарности ветеранам, которые передают молодежи бесценный опыт».

Кульминацией торжественной части стало вручение автомобиля «Форд Фокус» «Лучшему обогатителю 2017 года». Им стал Олег Григорьев, машинист землесосного снаряда второй апатит-нефелиновой фабрики АО «Апатит». «Это очень приятно, когда твой труд так высоко ценят, - отметил лучший обогатитель этого года, - это прекрасный подарок, я очень рад и представляю, как обрадуется моя семья!».

Завершился вечер концертом групп «Сопрано Турецкого», «Ундервуд» и «С.О.Ю.Z».