Главным природоведом Мурманской области будет назначен…

30 Мая 2017 года, 10:08

МУРМАНСК/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – В областном правительстве идут активные консультации по назначению нового министра природных ресурсов и экологии. До назначения исполнять обязанности главного природоведа региона будет одна из замов Эльвиры Макаровой Людмила Сатановская, которая уже присутствовала на оперативном совещании в правительстве.

Вероятнее всего назначать нового министра будут не из недр министерства, а пригласят со стороны. Об этом агентству сообщили сразу несколько источников в аппарате курирующего экологический блок вице-губернатора. Среди возможных кандидатур называют действующего депутата областной Думы Валерия Пантелеева. Сейчас г-н Пантелеев возглавляет думский Комитет по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу, а до избрания депутатом руководил Северо-Западным центром по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» (филиал ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»). Валерий Пантелеев избирался по единому округу, поэтому в случае ухода из Думы его место займёт следующий списочный кандидат. По сведениям агентства кандидатуру председателя профильного комитета облдумы активно лоббирует Евгений Никора.

Другой возможный кандидат в кресло министра – руководитель заповедника «Пасвик» Владимир Чижов. На протяжении последних 10 лет заповедник «Пасвик» активно сотрудничает с «Норникелем». При активной поддержке металлургического гиганта в начале 2017 года начал работу визит-центр, в открытии которого принимали участие глава Минприроды Дмитрий Донской и спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов. Позже появилась информация о решении объединить три мурманских заповедника (Пасвик, Кандалакшский и Лапландский) в один, однако по настоящее время механизмов объедения и новой структуры руководства единым заповедником нет. «Норникель» также плотно сотрудничает ещё и с Лапландским заповедником, расположенном с непосредственной близости от комбината Кольской ГМК в Мончегорске.

Напомним, Эльвира Макарова освобождена от обязанностей министра экологии регионального правительства с 29 мая 2017 года.