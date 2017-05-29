Спецкурс для будущих ИТ-специалистов: знакомство с МегаФоном

30 Мая 2017 года, 10:20

МУРМАНСК/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманске продолжается проект «Наука для каждого: сделано у нас», в рамках которого Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) знакомит с работой успешных компаний региона. 26 мая двадцать будущих ИТ-специалистов побывали в «МегаФоне» и узнали о перспективах работы в отрасли связи.

«МегаФон» и ИЦАЭ уже не раз реализовывали совместные проекты в Мурманске. Знакомство студентов с востребованными профессиями включило офис оператора. Хотя будущих ИТ-специалистов больше интересовал не сам офис, а профессиональные вопросы: как устроена мобильная сеть и как она работает в условиях Заполярья, каковы современные требования к инженерам, приходящим на работу в «МегаФон», какие компетенции нужно развивать, чтобы стать частью коллектива компании.

На вопросы студентов подробно ответили первые лица Мурманского отделения «МегаФона» – руководитель по инфраструктуре Максим Артамонов и руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке Наталья Паничева. Рассказ о сети оператора содержал не только «чистую теорию»: в конце экскурсии студенты увидели коммутатор – «сердце» мобильной сети и узнали, как он работает.

«Очень полезная встреча! После нее я понял, что мне сейчас надо подтянуть и на что обратить особое внимание. Спасибо сотрудникам компании и ИЦАЭ за такую возможность», — поделился студент второго курса Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И. И. Месяцева Виктор Есоян.