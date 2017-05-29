Росгвардия вернется к имени Дзержинского

30 Мая 2017 года, 11:23

РОССИЯ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – Воинские части Росгвардии вернутся к наименованиям времен Великой Отечественной войны, в частности в планах возвращение к наградам и почетным званиям военного времени. Заместитель командующего Федеральной службы войск Национальной гвардии Сергей Меликов рассказал «Известиям», что подобное решение принято по просьбе ветеранов. Первым к наименованию вернется Саратовский институт Росгвардии, который вновь получит имя Дзержинского.

Военным историкам предстоит провести масштабную работу. В годы войны Внутренние войска, на базе сформирована Росгвардия, входили в состав Народного комиссариата внутренних дел. Наиболее заслуженными частями стали 10 стрелковая дивизия и отдельная армия НКВД, сформированная в 1943 году. В ее состав вошли шесть дивизий. Впоследствии эти соединения были награждены орденами Ленина и Красного Знамени.

«Придется провести серьезное исследование, чтобы найти их современных наследников. Многие из ветеранов служили и выполняли боевые задачи именно как «дзержинцы». Когда они обращаются с соответствующими ходатайствами к руководству ФСВНГ, мы их просьбы оставить без внимания не можем», – отметил Меликов.

Напомним, год назад было объявлено о формировании национальной гвардии на базе внутренних войск МВД. Ключевой задачей нового ведомства стала борьба с терроризмом и обеспечение общественной безопасности.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС