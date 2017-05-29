Мурманская область улучшила позиции в рейтинге социально-экономического развития

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Колледж МАГУ приглашает выпускников 9-х классов получить профобразование Колледж МАГУ приглашает выпускников 9-х классов получить профобразование
«Медикал Он Груп – Мурманск»: Безоперационная коррекция жировых отложений! «Медикал Он Груп – Мурманск»: Безоперационная коррекция жировых отложений!
Программа праздника «Териберская волна» Программа праздника «Териберская волна»
Активное лето с ВБРР Активное лето с ВБРР
Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта! Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта!
 
 

Видеоновости16+

В Архангельске открыли новый дивизион пограничных сторожевых кораблей
 
 
 
 

Курсы валют 30.05.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,7937
-0,2740
1 USD
Доллар США
56,7106
-0,0454
1 EUR
Евро
63,3684
-0,3005
10 NOK
Норвежских крон
67,5343
-0,1371
10 SEK
Шведских крон
65,2761
-0,1396
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

4.9 м/с
давление 752.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

Выбор редакции

Почти 6,5 тысяч девятиклассников Мурманской области сдают экзамен по русскому языку
30 Мая 2017, 09:54
Почти 6,5 тысяч девятиклассников Мурманской области сдают экзамен по русскому языку
Пять месяцев – по объездным дорогам. Ограничения на трассе «Кола»
30 Мая 2017, 09:10
Пять месяцев – по объездным дорогам. Ограничения на трассе «Кола»
Россия и Греция проведут перекрестный год туризма
29 Мая 2017, 13:20
Россия и Греция проведут перекрестный год туризма
Роспотребнадзор предложил запретить детям опасные туристические маршруты
29 Мая 2017, 12:00
Роспотребнадзор предложил запретить детям опасные туристические маршруты
 
 
 
 

Самое читаемое

За два дня до лета в Мурманской области катаются на санках по снегу
29 Мая 2017, 14:56
Две автомобильных аварии произошли на перекрёстке на улице Радищева
29 Мая 2017, 12:15
Бывшего бухгалтера облизбиркома признали виновной в мошенничестве
29 Мая 2017, 15:53
КПП «Кулонга» начнёт работать с 1 июня
29 Мая 2017, 16:20
Мурманские синоптики предупреждают о мокром снеге и сильном ветре
29 Мая 2017, 22:06
Мурманчане приобрели наркотические средства через мессенджер
29 Мая 2017, 13:44
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Мурманская область улучшила позиции в рейтинге социально-экономического развития
 
 
 
 
30 Мая 2017 года, 11:45

Мурманская область улучшила позиции в рейтинге социально-экономического развития


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ - Экономическая ситуация в России в 2016 году характеризовалась тенденцией к стабилизации. Промышленное производство также постепенно вышло на положительную динамику, был достигнут рекордный результат в сельском хозяйстве, потребительская инфляция также оказалась самой низкой за весь постсоветский период. Промышленное производство по итогам 2016 года выросло в 65 регионах, пишет «РИА Рейтинг». Как ранее сообщал «Би-порт», по итогам I квартала 2017 года промышленное производство Мурманской области выросло на 13,5%.

Позитивная динамика наметилась и в бюджетной сфере. Суммарные доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ по итогам 2016 года выросли на 6,6% при росте налоговых и неналоговых доходов на 8,7%. Суммарный дефицит консолидированных бюджетов регионов составил 12,6 миллиардов рублей, что в 13,6 раз меньше чем в 2015 году. На этом фоне наблюдалось снижение долговой нагрузки субъектов РФ.

В рейтинге социально-экономического развития по итогам 2016 года Мурманская область занимает 28 место. При этом годом ранее наш регион был на 32 позиции. В лидерах рейтинга Москва, Санкт-Петербург и Югра, сохранившие прошлогодние позиции. В аутсайдеры попали Республики Алтай и Тыва, а также Еврейская автономная область.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Росгвардия вернется к имени Дзержинского
2.
Пешеход пострадала в результате ДТП в Североморске
3.
Первые экзамены в Мурманской области прошли без нарушений
4.
В краеведческом музее реконструкторы представили интерактивную площадку «Стражи границы. Лето 1941-го»
5.
Главным природоведом Мурманской области будет назначен…
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта