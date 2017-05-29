Мурманская область улучшила позиции в рейтинге социально-экономического развития

30 Мая 2017 года, 11:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ - Экономическая ситуация в России в 2016 году характеризовалась тенденцией к стабилизации. Промышленное производство также постепенно вышло на положительную динамику, был достигнут рекордный результат в сельском хозяйстве, потребительская инфляция также оказалась самой низкой за весь постсоветский период. Промышленное производство по итогам 2016 года выросло в 65 регионах, пишет «РИА Рейтинг». Как ранее сообщал «Би-порт», по итогам I квартала 2017 года промышленное производство Мурманской области выросло на 13,5%.

Позитивная динамика наметилась и в бюджетной сфере. Суммарные доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ по итогам 2016 года выросли на 6,6% при росте налоговых и неналоговых доходов на 8,7%. Суммарный дефицит консолидированных бюджетов регионов составил 12,6 миллиардов рублей, что в 13,6 раз меньше чем в 2015 году. На этом фоне наблюдалось снижение долговой нагрузки субъектов РФ.

В рейтинге социально-экономического развития по итогам 2016 года Мурманская область занимает 28 место. При этом годом ранее наш регион был на 32 позиции. В лидерах рейтинга Москва, Санкт-Петербург и Югра, сохранившие прошлогодние позиции. В аутсайдеры попали Республики Алтай и Тыва, а также Еврейская автономная область.