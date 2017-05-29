В космосе обнаружили бактерии из Баренцева моря

30 Мая 2017 года, 12:00

МИР/ 30 мая/ БИ-ПОРТ - На орбите Международной космической станции, расположенной на высоте около 400 километров, обнаружены жизнеспособные споры и фрагменты ДНК микроорганизмов, устойчивые к неблагоприятным факторам космоса. Эксперименты, проводимые с 2010 по 2016 годы, позволяют обосновать необходимость установления новой верхней границы биосферы Земли, сообщили в Роскосмосе.

В рамках космического эксперимента «Тест» космонавты собрали 19 проб космической пыли с поверхности МКС во время выходов в открытый космос. Применение высокочувствительных молекулярных методов позволило в 70% случаев не только выявить фрагменты ДНК геномов различных микроорганизмов, но определить их тип. Так, в экспериментах разных лет были выявлены фрагменты: ДНК Mycobacteria как маркера гетеротрофного морского бактериопланктона, обитающего в Баренцевом море; ДНК экстремофильной бактерии Delftria; ДНК бактерий, близких по своей первичной структуре к бактериям, выявленным в пробах почвы острова Мадагаскар; ДНК растительных геномов; ДНК архебактерий (присутствует практически во всех пробах) и ДНК грибов Erythrobasidium и Cystobasidium.

В результате, полученные экспериментальные данные о химическом составе проб мелкодисперсной осадочной среды на поверхности МКС, позволили сделать вывод о геохимическом составе космической пыли на высоте 400 км над поверхностью Земли и его источниках. По мнению ученых, это доказывает гипотезу о внешнем тропосферном источнике живых организмов и позволяет предполагать возможность переноса аэрозольного вещества из тропосферы на высоты ионосферы.

Также результаты эксперимента дают материал для решения перспективных задач по защите космических аппаратов при межпланетных полетах и проектировании напланетных станций.

Фото: plus.google.com