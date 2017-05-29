Охрану окружающей среды обсуждают Россия и Норвегия

ОСЛО/ 30 мая/ БИ-ПОРТ - Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской принимает участие в 19-м заседании смешанной российско-норвежской комиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды.
Предыдущее заседание состоялось в прошлом году в Москве. По его итогам была утверждена программа сотрудничества в области охраны окружающей среды на ближайшие три года. В её рамках планируется взаимодействие в области развития особо охраняемых природных территорий, защиты уникальных экосистем Баренцевоморского региона, а также ряду других направлений.