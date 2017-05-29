На первом энергоблоке Кольской АЭС началась процедура отжига корпуса реактора

30 Мая 2017 года, 12:26

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – На энергоблоке №1 Кольской АЭС началась процедура отжига корпуса реактора, направленная на восстановление физико-механических свойств металла. Процедура отжига займет около 15 дней.

«В процессе отжига металл корпуса реактора медленно нагревают до 475 градусов. Затем в течение 150 часов его выдерживают при этой температуре и далее постепенно охлаждают», - сообщили «Би-порту» на атомной станции.

Параллельно в АО ОКБ «Гидропресс» идет работа по обоснованию возможности продления срока эксплуатации корпуса реактора. По результатам прочностных расчетов бюро даст заключение о возможности и условиях продления.

Подобная процедура ранее проходила на корпусе реактора энергоблока №2.