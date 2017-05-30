В Пулково усиливают меры безопасности и меняют схему движения транспорта

30 Мая 2017 года, 13:30

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – В период подготовки и проведения Петербургского международного экономического форума в аэропорту Северной столице изменится схема движения транспорта и усиливаются меры безопасности.

«С 30 мая и до 4 июня остановка автобусов, следующих по маршрутам №№39 и 39-Экспресс, переносится от централизованного пассажирского терминала к временной платформе, расположенной на автобусной парковке P10 – с правой стороны от выхода из зоны прибытия аэропорта. В указанном месте будет осуществляться как посадка, так и высадка пассажиров. На пути к временной остановке размещены соответствующие указатели желтого цвета», – говорится в сообщении пресс-службы «Пулково».

В целях обеспечения безопасности, на дороге в аэропорт будет организован контрольно-пропускной пункт с досмотром всех транспортных средств, въезжающих на территорию аэропорта. Согласно распоряжению администрации Петербурга, на период с 1 июня по 15 июля отменяется движение маршруток № 39 от ст. метро «Московская» до Пулково и обратно.

С 30 мая до 6 утра 5 июня 2017 года приостановлена работа пункта Fast Track в здании бывшего аэровокзала Пулково-1 для пассажиров внутрироссийских авиарейсов, следующих без багажа.

Администрация «Пулково» просит учесть эти факторы при планировании путешествия и прибывать в аэропорт заблаговременно. Напомним, между Петербургом и Мурманском выполняется 4 ежедневных рейса. «Пулково» используется мурманчанами в качестве транзитного аэропорта при путешествии в Европейские страны.