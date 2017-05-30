Коллектив Центральных электрических сетей успешно сдал нормы комплекса ГТО

30 Мая 2017 года, 13:47

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ - Сотрудники производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») сдали нормативы в рамках всероссийской физкультурно-спортивной программы «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В тестировании по зальным видам спорта в спортивном комплексе «Атлет» в Апатитах участвовали 20 человек в возрасте от 25 до 64 лет.

Перед началом тестирования представители спортивного учреждения рассказали и показали, как правильно выполнять прыжки в длину с места, подтягивание, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа и в упоре о гимнастическую скамью, упражнение на пресс, наклон вперед и рывок гири 16 кг.

По итогам всех испытаний энергетики успешно сдали нормативы комплекса «Готов к труду и обороне».

Напомним, в апреле к всероссийской программе «Готов к труду и обороне» присоединились сотрудники аппарата управления и производственного отделения «Северные электрические сети».