Котельная Заозёрска осталась без топлива

30 Мая 2017 года, 14:38

ЗАОЗЕРСК/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – В связи с прекращением централизованной поставки топлива на котельную №53 в Заозерске на территории ЗАТО веден режим «Повышенной готовности». По информации «Би-порта», он действует с 18:00 29 мая согласно постановлению администрации.

Аналогичная ситуация возникала в марте 2017 года. Тогда «КолАтомЭнергоСбыт прислал уведомление об ограничении электроснабжения до 10% от максимальной мощности, поскольку «Главное управление ЖКХ» задолжало за полученную электроэнергию. Два года назад бесперебойное теплоснабжение также находилось под угрозой. Работникам котельной не выплачивали заработную плату из-за отсутствия понимания, кто в итоге являлся непосредственным руководителем.

Согласно Приказу Министерства обороны от 25 января 2017 года городская котельная №53 передана в собственность муниципалитета. Однако эксплуатацию объекта продолжает осуществлять Центральное жилищно-коммунальное управление по ОСК Северного флота Минобороны России. Глава местной администрации Валерий Урошлев рассказал «Би-порту», что ситуация разрешается в судебном порядке.