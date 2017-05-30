До конца года в регионе должно быть благоустроено 69 дворовых и 30 общественных территорий

30 Мая 2017 года, 15:00

МУРМАНСК/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня в правительстве Мурманской области состоялось первое заседание межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе.

В 2017 году из федерального бюджета на формирование городской среды Мурманской области было выделено 119,9 млн. Участниками приоритетного проекта стали 29 муниципальных образований региона.

«Этот проект в корне отличается от предыдущих программ тем, что он прошел серьезное обсуждение с населением, здесь широкое вовлечение граждан в обсуждение и реализацию. Жители в праве предлагать объекты благоустройства и получать оперативную информацию о всех этапах реализации программ», – рассказала губернатор Марина Ковтун.

Сейчас завершен первый этап реализации проекта, отметила Ковтун. Наработана нормативная база, заканчиваются общественные обсуждения проектов муниципальных программ, подводятся итоги общих собраний жильцов и заседаний общественных комиссий.

Следующий этап – проведение муниципалитетам конкурсных процедур по проектам благоустройства и выполнение работ подрядчиками. До конца 2017 года предстоит благоустроить не менее 69 дворовых территорий и 30 общественных территорий.

До 25 мая все муниципальные образования направляли и утверждали свои программы. Они сами будут контролировать процесс выполнения. Глава региона поручила оказать помощь муниципалитетам в реализации проекта по формированию городской среды.