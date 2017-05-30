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Главная » НОВОСТИ » Большой противолодочный корабль «Североморск» зашел в пролив Ла-Манш
 
 
 
 
30 Мая 2017 года, 15:30

Большой противолодочный корабль «Североморск» зашел в пролив Ла-Манш


МИР/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск» прошёл проливом Па-де-Кале – самой узкой частью Ла-Манша. Далее он совершит переход через проливную зону в Северное море, а затем в районы Северо-Восточной Атлантики.

«На переходе Иберийской Атлантикой экипаж БПК провёл корабельные учения по обеспечению противовоздушной и противолодочной обороны корабля, а также ряд тренировок по проведению спасательных операций с применением палубной авиации – вертолётов Ка-27», – сообщили «Би-порту» в пресс-службе СФ.

БПК «Североморск» вышел в дальний поход 15 октября 2016 года. В акватории Средиземного моря корабль решал задачи в составе корабельной авианосной группы во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», а также в составе оперативного соединения ВМФ России. В ходе похода моряки приняли участие в международном военно-морском учении «АМАН–2017» в акватории Аравийского моря и на береговой базе ВМС Пакистана, совершили круговой обход Африки. Корабль побывал в 10 портах Африки и Азии: Салала (Оман), Карачи (Пакистан), Виктория (Сейшельские острова), Дар-эс-Салам (Танзания), Пемба (Мозамбик), Кейптаун (ЮАР), Уолфиш-Бей (Намибия), Луанда (Ангола), Малабо (Экваториальная Гвинея), Прая (Кабо-Верде) и Лиссабон (Португалия).

В ближайшее время экипаж противолодочного корабля продолжит выполнение задач в районах Северо-Восточной Атлантики в соответствии с планом дальнего похода. За время дальнего похода «Североморск» прошёл более 37 тысяч морских миль.

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