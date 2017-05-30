В Мурманске завершился турнир по тактической стрельбе

30 Мая 2017 года, 18:10

МУРМАНСК/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – Вчера состоялось открытие ежегодного турнира по тактической стрельбе в Мурманске. Состязание было разделено на два этапа. В первый день команды выполняли стрелковые и специальные упражнения, такие как «Первая помощь», «Снайпер», «Побег». Их сложность заключалась в различной дальности – от трех до 300 метров. Сегодня стрелки спецподразделений выступали в упражнениях «Штурм», «Кроссфит» и «Дуэль». Участники могли использовать все виды автоматического оружия, имеющие возможность ведения одиночного огня, и пистолетов. Всего на турнире выступило около 20 команд, в каждую из них вошло по два стрелка.

Победителем турнира стала команда СОБРа.

«Ежегодный турнир по тактической стрельбе, посвящённый памяти Кольцова, прошел во второй раз. В состав его участников вошли три команды отдела специального назначения «Айсберг» УФСИН России по Мурманской области. Они заняли второе, третье и четвёртое место в командном зачете», – рассказали «Би-порту» в пресс-службе УФСИН.

Подполковник милиции Андрей Кольцов погиб в 2009 году при выполнении спецоперации по нейтрализации группы боевиков на Северном Кавказе.