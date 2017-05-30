Научные сотрудники «Русской Арктики» провели весенние полевые работы на Земле Франца-Иосифа

30 Мая 2017 года, 16:50

РОССИЯ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – Научные сотрудники национального парка «Русская Арктика» вернулись из первой в 2017 году полевой экспедиции, сообщается на сайте парка.

Менее чем за две недели участники экспедиции на теплоходе «Андрей Осипов» прошли по Белому и Баренцеву морям, достигли самого восточного острова архипелага Земля Франца-Иосифа – Греэм-Белл и вернулись обратно в Архангельск.

По словам руководителя экспедиционной группы, заместителя директора парка по научной работе Марии Гаврило, удалось провести судовые наблюдения за птицами и млекопитающими. Зарегистрировано 13 встреч белого медведя: 23 особи, включая три выводка и три гонных пары.

«Особо порадовала встреча гренландского кита во льдах, в зоне ледовой кромки. Ранее весной мы наблюдали этих редких животных в полыньях западной части архипелага, а теперь обнаружили и в акватории к юго-востоку от ЗФИ, – сообщила Мария Гаврило. – В заливе Матусевича у острова Греэм-Белл мы провели учёт нерпы на припае в зоне видимости с судового мостика».

Во время стоянки судна в дрейфе участники экспедиции взяли пробы зоопланктона и фитопланктона в зонах ледовой кромки и припайных льдов. Эти работы проведены в рамках цикла, начатого ещё в 2014 году.

Кроме того, были отобраны пробы морского льда, айсбергового льда и снега для химического анализа, выявления и оценки фоновых концентраций стойких органических загрязнителей.

«Национальному парку эти знания нужны для понимания путей и времени поступления загрязняющих веществ, в данном случае речь идёт о пестицидах, полихлорбифенилах, использующихся во многих технологических процессах, диоксинах, выделяющихся при сгорании многих химических продуктов, а также новых веществах вроде фторорганики. Многие из этих веществ уже давно запрещены к использованию в большинстве европейских стран, но до сих пор их следы обнаруживаются в Арктике», – отметила Гаврило.

Продолжение научных работ национального парка на территории архипелага Земля Франца-Иосифа запланировано на лето.

Фото: М. Гаврило