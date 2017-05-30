Рейс из Шереметьево прибудет в Мурманск с опозданием

МУРМАНСК/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – Рейс «Аэрофлота» SU1324 сообщением Москва – Мурманск прибудет в столицу Заполярья почти с трехчасовой задержкой. Соответствующая информация размещена на онлайн-табло воздушной гавани Заполярья.
Представитель «Аэрофлота» информацию о задержке рейса подтвердил: «В настоящее время мы ожидаем решения аэропорта о возможности обслуживания воздушного судна и в случае положительного решения рейс прилетит в Мурманск в 20:30 (по расписанию – в 17:40, прим. «Би-порт»). Обратный вылет предварительно намечен на 21:10».
Фото: М. Паламарчук