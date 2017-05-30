В Мурманской области всё меньше жителей

30 Мая 2017 года, 17:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 мая/ БИ-ПОРТ – По оценке Мурманскстата, численность постоянного населения Мурманской области на 1 апреля текущего года составила 757,5 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 0,1 тысячи человек (на 0,02%).

За январь-март 2017 года в регионе родилось 1964 человека, что меньше показателя аналогичного периода прошлого года (2142) на 178 человек.

Число умерших в Мурманской области за первый квартал 2017 года уменьшилось на 136 человек – за три месяца 2016 года было 2400. Убыло из региона за этот период 300 человек (в прошлом году – 258).

Напомним, численность населения Мурманской области на 1 января 2017 года составила 757,6 тысячи человек. Основной причиной снижения количества северян остается миграционный отток.