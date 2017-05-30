«Краснокнижных» птиц продавали через интернет

30 Мая 2017 года, 17:15

КОВДОРСКИЙ РАЙОН/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Ковдорского района во время мониторинга сайтов выявила два интернет-ресурса, на которых была размещена информация о продаже птиц. Птиц редких и занесенных в Красную книгу России.

«Предлагались к продаже розовый фламинго, мандаринки, японский журавль, красавка и кудрявый пеликан. Предложения содержали информацию о видах, возрасте птиц. На сайте также были указаны контакты продавца», – рассказали в Прокуратуре Мурманской области.

В суд были направлены заявления с требованием закрыть ресурсы, нарушающие закон. Поскольку статьей 258.1 предусмотрена уголовная ответственность за приобретение и продажу особо ценных диких животных. Суд требования надзорного органа удовлетворил. В результате сайты должны быть заблокированы Роскомнадзором.

Фото: Фотострана