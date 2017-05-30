В Мурманске выберут лучший товар

30 Мая 2017 года, 19:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – В региональном конкурсе «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2017 года» участвуют 32 кандидата, представляющие товар или услугу. Девять организаций из 21 решили попробовать свои силы впервые.

Рассмотрение заявок региональной комиссией по качеству пройдет 2 июня на заседании юбилейного конкурса.

«На нем представители каждого предприятия-участника выступят с презентациями и ответят на дополнительные вопросы комиссии. До 9 июня комиссия обобщит полученные каждым оценки и утвердит итоги конкурса», – рассказали «Би-порту» в региональной комиссии по качеству.

Победители получат право использовать соответствующий Знак конкурса, а лауреаты отправятся представлять Мурманскую область в федеральном этапе программы «100 лучших товаров России», который стартует в июле.

Напомним, в этом году отбор лучших товаров и услуг проходит в 20 раз.