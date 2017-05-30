Мурманск: прогноз отключений на 31 мая

МУРМАНСК/ 30 мая - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 31 мая.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
09.00 – 20.00 пр. Ленина, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а
ул. Гвардейская, 1/15, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17
ул. Генерала Журбы, 1, 4, 6, 10, 12
ул. Полярные Зори, 2, 4, 6, 8, 10, 11а, 13
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
13/00 – 17.00 переулок Брянский, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 8, 9
ул. Павлова, 12, 14, 16, 19, 23
09.00 – 16.00 ул. Гарнизонная, 20, 22
00.00 – 08.00 ул. Генералова, 2/18
ул. Советская, 18
11.00 – 14.00 ул. Капитана Копытова, 43
09.00 – 14.00 ул. Куйбышева, 2, 4,
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.