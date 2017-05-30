Мурманская область будет в облаках

31 Мая 2017 года, 08:46

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – В последний деня мая по территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-восточный умеренный. Воздух прогреется до +3...+8°.

Сегодня ночью минимальная температура в регионе была зафиксирована в верховье реки Лотты – столбик термометра опустился до –4°.

В Мурманске сегодня ожидается +1...+4°, преимущественно без осадков, слабый северо-восточный ветер.

По сообщению паблика «Погода в Мурманске», «нынешний май стал 16-м самым холодным в истории, с температурой ничего экстраординарного не происходит, просто этот май в череде теплеющих в последние годы весенних месяцев оказался белой вороной, поэтому на их фоне так выделяется своим холодом».