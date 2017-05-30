На Восточном Кильдине горит «Берег Надежды»

31 Мая 2017 года, 09:40

МУРМАНСК/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – В районе мыса Чеврай (восточный Кильдин) горит потерпевшее в 2011 году крушение судно «Берег Надежды». Об этом «Би-порту» сообщили туристы, вернувшиеся с побережья Баренцева моря.

Как удалось выяснить агентству, судно собирались утилизировать. Однако в настоящий момент точных планов и сроков утилизации нет. По сведениям очевидцев, сейчас горит надстройка судна.

Рефрижератор «Берег Надежды» потерпел крушение в ноябре 2011 года. Во время шторма судно сорвало с якорей и прибило к берегу в районе мыса Чеврай на Восточном Кильдине. Во избежание экологической катастрофы с корабля откачали топливо. Попытки спасти рефрижератор не увенчались успехом и в декабре того же года судно было признано полной потерей и списано.

Фото: Александр Меркушев