В Баренцевом море начались международные учения «Баренц-2017»

31 Мая 2017 года, 10:26

РОССИЯ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота, задействованные в совместном российско-норвежском учении «Баренц-2017», вышли в Баренцево море из Североморска.

«Основные цели учения — отработка совместных действий при поиске и спасении терпящих бедствие людей, предотвращение загрязнения нефтепродуктами морской акватории в условиях промышленного освоения Арктики», – пояснили «Би-порту» в пресс-службе СФ.

Северный флот на учении будут представлять спасательное буксирное судно «Николай Чикер», самолёт Ил-38 и поисково-спасательный вертолет Ка-27.

От России также примут участие силы и средства мурманских филиалов морского спасательно-координационного центра «Администрация морских портов Западной Арктики», «Морской спасательной службы Росморречфлота», «Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации», «Росморпорта», «Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ», радиоцентра «Мурманского тралового флота» и пограничного управления ФСБ России по Мурманской области.

С норвежской стороны задействованы корабли, суда, самолёты объединенного спасательно-координационного центра Северной Норвегии, береговой администрации, береговой охраны ВМС, базовой патрульной авиации ВВС, а также силы и средства центров и служб организации воздушного движения городов Вардё, Будё, Вадсё, Киркенеса, подразделений других государственных структур.

В этом году общее руководство учением осуществляет Морской спасательно-координационный центр Федерального государственного учреждения «Администрация морского порта Мурманск». Походный штаб учения будет находиться на спасательном буксире СФ «Николай Чикер».

Впервые силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота будут участвовать в отработке эпизода по ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов.

«Баренц» – это единственное учение сил поисково-спасательного обеспечения, которое проводится Россией и Норвегией в Арктическом регионе ежегодно. Оно проходит в соответствии с межправительственным соглашением между Россией и Норвегией о сотрудничестве при поиске пропавших без вести и спасении терпящих бедствие людей на Баренцевом море от 4 октября 1995 года. Руководство учениями поочередно осуществляют российская и норвежская сторона.

В прошлом году в учении «Баренц», которым руководила норвежская сторона, от Северного флота участвовали спасательное буксирное судно «Памир», а также самолеты и вертолеты.