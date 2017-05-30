Возможность применения современных полимерных составов для дополнительной обработки деревянных деталей опор на ЛЭП 35-150 кВ обсудили в Колэнерго

31 Мая 2017 года, 10:50

В рамках технического совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») руководители технического блока и главные инженеры производственных отделений обсудили возможность применения современных полимерных составов для дополнительной обработки деревянных деталей опор, применяемых на линиях электропередачи 35-150 кВ.

По информации начальника службы линий Центральных электрических сетей Александра Сулоева в производственном отделении эксплуатируется 20215 опор, из них деревянных – 4300.

На основании опыта эксплуатации пропитка деревянных деталей опор масляными и водорастворимыми антисептиками имеет как преимущества, так и недостатки. Например, при заявленном производителем сроке эксплуатации деревянных деталей опор, пропитанных современным водорастворимым антисептиком, более 40 лет, выявлены случаи, когда уже через 10 лет происходят изломы основных деталей опор – траверс. Основная причина – трещины, в которые под воздействием окружающей среды попадает влага и, как следствие, происходит процесс загнивания этих деталей.

Для предотвращения этого в рамках опытной эксплуатации в конце 2015 года специалисты произвели нанесение полимерных материалов для защиты деревянных опор линий электропередачи в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго». При этом полимерный состав наносится не на всю площадь поверхности деревянных деталей опор, а только в местах опасных сечений.

Для увеличения срока службы деревянных деталей и повышения эксплуатационной надежности ЛЭП на деревянных опорах техническими специалистами Колэнерго принято решение проанализировать опыт коллег после окончания опытной эксплуатации с целью использования дополнительных полимерных составов при ремонте деревянных деталей опор.

Также в ходе заседания участники технического совета рассмотрели возможности использования мультисервисных сетей в филиале.