Максим Пухов: в Полярных Зорях создадут парк

31 Мая 2017 года, 12:24

МУРМАНСК/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – Глава администрации Полярных Зорь Максим Пухов рассказал о развитии парка на территории города в рамках первого заседания межведомственной комиссии по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Идея создать парк появилась в 2012 году, тогда же был выигран первый грант в рамках конкурса социально-значимых проектов. Деньги пошли на разработку проектной документации. Активные работы начались в 2013 году. До этого на месте парка был лесной массив, не приспособленный для отдыха.

«Общая площадь парка – чуть больше 27 га, перспектива освоения, сохранение природных территорий – почти 19 га. Основная концепция развития парка – максимальное сохранение природной среды. Здесь нет ни одной асфальтированной дорожки – мы применяем либо утрамбованный грунт, либо каменную крошку», – рассказал Пухов.

Сейчас на территории парка отсыпано более 6,5 тысяч квадратных метров дорожек, установлено 45 опор светильников, уложена тротуарная плитка на входах, проведен монтаж бордюрного камня, обустроены газоны и горки. Здесь также есть площадка для дрессировки собак, детская площадка, спортивная площадка с тренажерами. Выполнено благоустройство родника. Для безопасности установлено 12 видеокамер, еще 12 появится в этом году.

«Мы парк называем народной стройкой, потому что в этом активное участие принимают жители, – отметил глава администрации. – Проводится более 30 субботников ежегодно, в этом году самый крупный пройдет 3 июня. В 2016 году мы провели общегородской конкурс, чтобы выбрать название и эмблему. Поступило около 200 предложений, в приоритете название – «Наш парк».

В минувшем году на территории парка прошел межрегиональный фестиваль народных культур «На земле Кольской», сказал Максим Пухов. На трех концертных площадках свои номера представили девять творческих коллективов из Мурманска, Петрозаводска, Мончегорска, Ковдора, поселка Енский и Полярных Зорь – более 150 человек.

В обозримом будущем планируется строительство русского терема – большого деревянного дома, в котором, скорее всего, откроется Центр прикладного народного творчества и рукоделия. Терем также станет площадкой для проведения мероприятий, связанных с народной культурой, добавил глава администрации. Также предполагается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса около парка.

«Самый масштабный проект 2017 года – благоустройство набережной парка на озере Пинозеро. Она уже отсыпана. В этом году запланировано завершить ее благоустройство, создав освещение и площадки для отдыха и занятий спортом. Мы получили финансирование из областного и федерального бюджета на сумму почти девять млн, еще 3,5 млн – софинансирование из местного бюджета», – сообщил Пухов.