Календарь праздничных и памятных дат на июнь 2017 года

31 Мая 2017 года, 14:00

1 – Международный день защиты детей.

Установлен как Международный день детей (International Children's Day) в 1925г. на Всемирной конференции в Женеве, посвященной вопросам благополучия детей. Один из старейших международных праздников.

Логика выбора даты праздника достоверно неизвестна. По одной из версий, в 1925г. Генконсул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них Фестиваль лодок-драконов, дата которого как раз пришлась на 1 июня. По счастливой случайности, день совпал и со временем проведения «детской» конференции в Женеве.

В 1949г. в Париже на конгрессе Международной демократической федерации женщин (МДФЖ) прозвучала клятва о безустанной борьбе за обеспечение прочного мира, как единственной гарантии счастья детей. В том же году на Московской сессии Совета МДФЖ в соответствии с решениями её 2-го конгресса был учрежден Международный день защиты детей. Впервые проведен в 1950г.

1 – Всемирный день родителей (Global Day of Parents).

Провозглашен на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2012 года. Отмечается «в честь родителей во всем мире» в первый день лета, начиная с 2013г.

1 – День Северного флота России.

01.06.1933г. решением штаба РККА сформирована Северная военная флотилия, базировавшаяся первоначально в Мурманске. Первый командующий и комиссар – З.А.Закупнев, флагман I ранга. Преобразована в Северный Военно-Морской флот Советского Союза 11.05.1937г. приказом Наркома обороны СССР К.Е.Ворошилова.

С 1996г. отмечается как день рождения Северного флота.

1 – День создания правительственной связи России.

01.06.1931г. в СССР была пущена в эксплуатацию собственная сеть междугородной высокочастотной связи. Над ее созданием объединенное государственное политическое управление (ОГПУ) при Совнаркоме СССР работало с 1928г. Новый вид связи получил условное название «ВЧ-связь».

Необходимость создания спецсвязи для нужд госуправления была вызвана тем, что все существовавшие ранее виды связи – телеграфная и телефонная, проходившая по сетям связи общего пользования, – не могли обеспечить передаваемым сообщениям должную конфиденциальность.

В послевоенные годы была создана шифрующая аппаратура, основанная на совершенно новых принципах, стала выделенной сеть кремлевской АТС. В 1950-х годах была опробована международная ВЧ-связь. В 1960-е годы – с запуском искусственных спутников – для развития ВЧ-связи стали использоваться орбитальные ретрансляторы. В 1970-е годы руководство страны получило возможность пользоваться «правительственной связью» практически в любой точке Земли. 26.06.1990г. была создана система связи для президента СССР.

В 1991г. указом главы государства под деятельность органов правительственной связи была подведена правовая основа – было создано Федеральное агентство правительственной связи и информации при Президенте РФ (ФАПСИ). Этот специальный орган просуществовал по 01.07.2003г. Затем обязанности ФАПСИ были распределены между ФСО России, ФСБ России, СВР России и Службой специальной связи и информации при ФСО РФ.

Сегодня президентская и правительственная связь страны представляет собой электросвязь специального назначения, которая используется для нужд государственного управления.

1 – Всемирный день молока (World Milk Day).

Отмечается с 2001г. по предложению Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в первый день лета. Во многих странах в конце весны или в начале лета отмечается национальный день молока, в России – с 2008г.

2 – День спутникового мониторинга и навигации.

Учрежден в ноябре 2011г. на форуме Gurtam – крупнейшем сообществе разработчиков, производителей оборудования спутникового контроля в РФ.

2 июня считается днем рождения ракетного полигона Байконур, в этот день в 1955г. была утверждена структура космодрома.

2 – День здорового питания и отказа от излишеств в еде, неофициальный.

Проводится со 02.06.2011г. Инициаторы – группа участников социальной сети для худеющих. Своеобразный русский ответ американскому празднику обжорства – «Национальному дню, когда можно есть все, что хочется».

3 – Всемирный день косолапости.

Учрежден международной ассоциацией Ponseti International, посвященной популяризации метода испанского ортопеда Понсети для борьбы с косолапостью. Отмечается 3 июня в честь дня рождения Понсети.

Косолапость – врожденная деформация стопы, при которой она отклоняется внутрь от продольной оси голени. Встречается примерно у 1 из 1000 новорожденных, излечима. Метод Понсети представляет собой нехирургическую методику, которая заключается в постепенном изменении положения стопы с использованием гипсовых повязок, увенчивается успехом в более чем 95% случаев.

3 – Троицкая родительская суббота.

День всеобщего поминовения усопших в Русской православной церкви (дата для 2017 года).

4 – День мелиоратора.

Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24.05.1976г. и отмечается в первое воскресенье месяца.

В задачи мелиорации входит создание благоприятных для сельского хозяйства условий: облагораживание почв, контроль и мониторинг водного, воздушного, теплового и пищевого режима почвы и режима ее влажности.

4 – Международный день очистки водоемов.

Проводится в форме большого субботника (воскресника) с 1995г. во многих странах мира под эгидой PADI – профессиональной Ассоциации дайвинг-инструкторов, представительство которой действует и в РФ.

В России отмечается с 2003г. не в начале осени, как в большинстве стран, а в первое воскресенье июня.

4 – Международный день невинных детей – жертв агрессии (International Day of Innocent Children Victims of Aggression).

Установлен 19.08.1982г. на чрезвычайной специальной сессии по вопросу о Палестине Генеральной Ассамблеей ООН в память об огромном числе палестинских и ливанских детей – жертв актов агрессии Израиля.

4 – Святая Троица – православный праздник (дата для 2017 года).

5 – Всемирный день охраны окружающей среды (World Environment Day).

Установлен 15.12.1972г. решением Генеральной Ассамблеи ООН по дате проведения в июне 1972г. Стокгольмской конференции по проблемам окружающей среды.

5 – День эколога – профессиональный праздник экологов России.

Установлен Указом Президента РФ В.В.Путина от 21.07.2007г. по инициативе Комитета по экологии Государственной думы РФ.

Совмещен со Всемирным днем охраны окружающей среды.

5 – День создания Государственной службы карантина растений в России. 05.06.1931г. при Народном Комиссариате земледелия СССР была создана единая Государственная карантинная служба.

С 2005г. – в составе Россельхознадзора.

6 – День русского языка, памятный день в России.

Установлен Указом Президента РФ Д.А.Медведева от 06.06.2011г. «в целях сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального достояния народов Российской Федерации, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации».

День русского языка установлен также Организацией Объединенных Наций среди других шести официальных языков ООН в 2010г. Для праздника избрана дата Пушкинского дня России.

6 – Пушкинский день России (ранее в СССР – Пушкинский праздник поэзии). Отмечается ежегодно в день рождения великого русского поэта А.С. Пушкина (1799-1837). Официально – в соответствии с Указом Президента РФ Б.Н.Ельцина «О 200-летии со дня рождения А.С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России» от 21.05.1997г. Именем поэта названа одна из самых красивых и уютных улиц в центре Мурманска – Пушкинская (бывшая улица Рыкова).

6 – Национальный день Швеции.

Главный национальный праздник Королевства Швеция.

С 1916г. и до 1983г. отмечался как День шведского флага, с 2005г. – выходной день. Праздник связан с двумя историческими датами: 06.06.1523г. Густав Эриксон, возглавивший антидатское народное восстание, был избран королем Швеции под именем Густав I Ваза; 06.06.1809г. была принята новая Конституция, действовавшая до 01.011975г.

7 – День краудфандинга.

В России отмечается с 2015г.

07.06.2012г. официально начал работу один из первых российских краудфандинговых сервисов – сайт Planeta.ru.

Краудфандинг (от англ. сrowd funding, сrowd – «толпа», funding – «финансирование») – это народное финансирование, или коллективное сотрудничество людей, которые добровольно жертвуют деньги, как правило через Интернет, чтобы оказать финансовую поддержку какому-либо проекту или организации. По-русски – «с миру по нитке».

8 – День социального работника.

Установлен Указом Президента РФ В.В.Путина № 1796 «О дне социального работника» от 27.10.2000г.

В этот день в 1700г. Петр I подписал Указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты – «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых». По Указу Петра I «для десяти человек больных в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил».

8 – Всемирный день океанов (World Ocean Day).

Установлен на Международном саммите на высшем уровне в 1992г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Официально утвержден Генеральной Ассамблеей ООН в 2008г.

Отмечается всеми, кто имеет какое-то отношение к океанам, в первую очередь, учеными, а также сотрудниками многих зоопарков, аквариумов, дельфинариев.

8 – День рождения маячной службы России.

08.06 (27.05) 1807г. император Александр I утвердил «Положение о содержании маяков и штате маячной команды». В нем предусматривалось введение на всех маяках масляного освещения и единых штатов (один смотритель и 5-8 служителей морского ведомства на каждом маяке), вводилась должность директора балтийских маяков.

8 – Международный день домохозяйки (домохозяина), неофициальный праздник.

Идея принадлежит Габриэле Дельгадо – сотруднице Национального института женщин Мексики.

Праздник подчеркивает важность женщин, которые вносят личный вклад в развитие страны путем укрепления семейных отношений и создания лучших условий для воспитания будущих граждан.

Проводится в ряде стран мира, в том числе в России.

8 – День Республики Карелия.

Отмечается в соответствии с законом «Об установлении Дня Республики Карелия», принятым в 1999г. Законодательным собранием Республики.

08.06.1920г. была создана Карельская Трудовая Коммуна, положившая начало самоопределению карельского народа. С 1923г. – Автономная Карельская Советская Социалистическая Республика, с 1940г. – союзная Карело-Финская Советская Социалистическая Республика, с июля 1956 года – Карельская Автономная Советская Социалистическая Республика. В 1990г. Верховный Совет Карельской АССР принял Декларацию о государственном суверенитете Карельской АССР, которая зафиксировала статус Карелии в качестве субъекта Российской Федерации. В ноябре 1991г. Карельская АССР преобразована в Республику Карелия.

8 – Всемирный день борьбы с опухолями головного мозга (World Brain Tumor Day). Учрежден в 2000г. по инициативе Немецкой ассоциации по борьбе с опухолями головного мозга.

8 – День петербургских кошек и котов.

Объявлен в 2005г. группой художников – так называемыми «митьками», разместившими на карнизе своей мастерской скульптуру кошки, получившей имя Тишка Матроскина.

9 – Международный день архивов.

Учрежден Международным советом архивов (МСА) в 2007г.

В этот день в 1948 году был официально основан МСА.

МСА – международная неправительственная организация, основные задачи которой – эффективное управление архивной документацией и обеспечение сохранности мирового архивного наследия. Объединяет около 1400 членов из 199 стран и территорий.

9 – День Группы советских войск в Германии (День ГСВГ).

В этот день в 1945г. была сформирована Группа советских оккупационных войск в Германии (ГСОВГ), преобразованная в 1954г. в Группу советских войск в Германии (ГСВГ), а в 1989г. – в Западную группу войск (ЗГВ). Создана после окончания Великой Отечественной войны и безоговорочной капитуляции Германии на основании Директивы Ставки Верховного Главнокомандования № 11095 от 29 мая 1945 года.

ГСВГ была крупнейшим в мире оперативно-стратегическим объединением вооружённых сил за рубежом, дислоцировалась в Германии (ГДР, ФРГ). Входила в состав Вооружённых сил СССР (1945-1991), Объединённых Вооружённых сил СНГ (1992) и Вооружённых сил РФ (1992-1994). Официально прекратила существование 31.08.1994г.

Отмечается служившими в ГСВГ и их родственниками.

9 – Международный день аккредитации (International Accreditation Day).

Учрежден в октябре 2007г. по инициативе Международного форума по аккредитации и Международного сотрудничества по аккредитации испытательных лабораторий на совместной Генеральной ассамблее организаций в Сиднее (Австралия).

Праздник отмечают специалисты по аккредитации, метрологи, служащие профильных государственных учреждений

9 – Международный день друзей (International Friends Day).

30 июля отмечается Международный день дружбы.

10 – День пивовара в России, отраслевой праздник отечественных производителей пива. Праздник учрежден решением Совета Союза российских пивоваров от 23.01.2003г. в Санкт-Петербурге и проводится во вторую субботу месяца.

10 – День мебельщика, отраслевой праздник.

Учрежден Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, созданной в 1997г., отмечается во вторую субботу месяца.

10 – Всемирный день вязания на публике (World Wide Knit in Public Day).

Проводится во многих странах с 2005г. во вторую субботу месяца.

Придумала праздник любительница вязания француженка Даниэль Лендес. Вязанием обычно большинство людей занимается в одиночку, полностью погружаясь в процесс. Идея Даниэль заключалась в том, чтобы раз в году любители вязания собирались вместе в кругу единомышленников.

11 – День работников легкой промышленности.

Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях» от 01.10.1980г. и отмечается во второе воскресенье месяца.

11 – Общероссийский день рассеянного склероза.

Впервые проведен в 2011г.

12 – Государственный праздник Российской Федерации – День России. Первоначально установлен в 1992г. постановлением Верховного Совета РФ как День принятия Декларации о государственном суверенитете России по дате принятия «Декларации о государственном суверенитете РСФСР» I Съездом народных депутатов РСФСР (1990).

Объявлен государственным праздником с тем же наименованием Указом Президента РФ Б.Н.Ельцина от 02.06.1994г. Неофициально назывался Днем независимости.

Современное название – День России – впервые прозвучало в обращении Президента РФ Б.Н.Ельцина по центральному телевидению к соотечественникам 12.06.1997г., официально закреплено 01.02.2002г., со вступлением в силу нового Трудового кодекса.

12 – Всемирный день борьбы с детским трудом (World Day Against Child Labour). Установлен Международной организацией труда (МОТ) в 2001г.

12 – Начало Петрова поста в Русской православной церкви (дата для 2017 года).

13 – Международный день распространения информации об альбинизме (International Albinism Awareness Day).

Учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 2014г. В этот день в 2013г. ООН приняла первую резолюцию об альбинизме.

Альбинизм – это порок развития, который заключается во врожденном отсутствии пигмента меланина, придающего окраску коже, волосам и радужной оболочке глаза. Он выражается в полном или частичном отсутствии пигментации и сопровождается болезнями глаз.

14 – Всемирный день донора крови (World Blood Donor Day).

Установлен в мае 2005г. Всемирной ассамблеей здравоохранения в Женеве. Отмечается в день рождения австрийского ученого, лауреата Нобелевской премии Карла Ландштейнера, открывшего в 1900г. группы крови человека.

14 – Международный день блогера.

Проводится с 2004г. по инициативе интернет-сообщества. Этот праздник считается символом дружеских отношений между пользователями LiveJournal из разных стран.

14 июня каждый блогер может опубликовать у себя на странице сообщение о солидарности с другими авторами интернет-дневников.

День блога проводится 31 августа.

14 – День работника миграционной службы в России.

Установлен Указом Президента РФ В.В.Путина «Об установлении Дня работника миграционной службы» от 06.05.2007г.

Федеральная миграционная служба (ФМС) России создана в 1992г. Указом Президента РФ Б.Н.Ельцина. В 1999г. преобразована в Министерство по делам федерации, национальной и миграционной политики РФ. С 23.02.2002г. функции иммиграционного контроля были переданы МВД России.

Указом Президента РФ В.В.Путина от 09.03.2004г. № 314 Федеральная миграционная служба РФ определена как самостоятельный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции.

Указом Президента РФ В.В. Путина от 05.04.2916г. служба упразднена, её функции и полномочия переданы Главному управлению по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации.

15 – Всемирный день ветра (Global Wind Day).

Проводится с 2007г. по инициативе Европейской ассоциации ветроэнергетики и Всемирного совета по энергии ветра.

15 – Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей.

Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН.

16 – Международный день африканского ребенка (International Day of the African Child) – День защиты детей Африки.

Отмечается по инициативе Организации африканского единства с 1991г.

Дата выбрана в связи с трагическими событиями, произошедшими 16.06.1976г. в ЮАР. В тот день тысячи чернокожих школьников, вышедших на улицы Йоханнесбурга с требованиями повысить качество школьного образования и обучения на родном языке, были расстреляны правительственной охраной.

17 – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой (World Day to Combat Desertification and Drought).

Провозглашен 30.01.1995г. Генеральной Ассамблеей ООН по дате принятия Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием 17.06.1994г.

18 – День медицинского работника (День медика).

Первоначально установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10.12.1965г. «О праздничных и памятных днях».

Празднуется в третье воскресенье месяца.

На Военно-морском флоте РФ отмечается как День корабельного врача.

Международный день медицинских сестер отмечается 12 мая.

18 – День отца (День папы), праздник в честь отцов, отмечаемый во многих странах. Впервые праздновался 19.06.1910г. в США.

В России отмечается в третье воскресенье месяца в некоторых регионах. В 2011г. впервые День отца отметили в Санкт-Петербурге, в Москве – в 2012г.

18 – Международный день суши.

Праздник придумал в 2009г. Крис Де Мей. Он создал страницу в «Фейсбуке», посвященную суши, которая стала очень популярна среди любителей суши всего мира.

19 – Всемирный день детского футбола.

Объявлен Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) с целью привлечения внимания мировой общественности к проблемам детей и пропаганды здорового образа жизни среди молодежи.

19 – Всемирный день мотоциклиста.

Впервые отмечался 22.07.1992г., когда сразу в нескольких странах энтузиасты, оставив автомобили в гаражах, отправились на работу на мотоциклах и скутерах. Изначально назывался Ride to Work Day (с английского «На работу на мотоцикле»).

В 1997г. открылся официальный сайт Всемирного дня мотоциклиста ridetowork.org.

Ранее датой Дня считалась третья среда июля, но с 2008г. День мотоциклиста был перенесен на третий понедельник июня – для того, чтобы выбрать климатические условия, наиболее благоприятные для мотоциклистов всего мира.

19 – Всемирный день неспешной прогулки, неофициальный.

Цель праздника – напомнить всем о том, что жизнь прекрасна, и о том, что нужно позволить себе иногда расслабляться и просто медленно прогуливаться, наслаждаясь ароматом роз.

Точный год появления Дня неизвестен.

20 – День летнего солнцестояния.

Начало астрономического лета в Северном полушарии и астрономической зимы – в Южном.

20 – День специалиста минно-торпедной службы ВМФ.

Установлен приказом Главнокомандующего ВМФ России адмирала флота Ф.Н.Громова от 15.07.1996г. по дате первого и эффективного применения минного оружия в 1855г., в период Крымской войны, для обороны Кронштадта от объединенной англо-французской эскадры, вторгшейся в Финский залив. Были потоплены четыре боевых корабля противника.

Торпеду впервые в истории применил будущий вице-адмирал Степан Макаров в ходе русско-турецкой войны (1877-1878). В ночь на 14.01.1878г. был атакован турецкий сторожевой пароход «Интибах» на батумском рейде: торпеда попала в цель и вражеский корабль затонул.

20 – Всемирный день беженцев (World Refugee Day).

Установлен Генеральной Ассамблеей ООН 04.12.2000г.

20 – Всемирный день защиты слонов в зоопарках (International Day of Action for Elephants in Zoos).

Впервые отмечался по инициативе защитников прав животных из организации «В защиту животных» в 2009г., главная задача Дня – освобождение всех слонов мира из неволи.

20 сентября отмечается День защиты слонов, посвященный всем слонам мира, а не только содержащимся в зоопарках.

21 – Международный день гидрографии.

Учрежден Международной гидрографической организацией, созданной 21.06.1921г. с целью координации гидрографической деятельности стран-участниц. В 2005г. день получил официальную поддержку ООН, но не входит в число международных и всемирных дней Организации Объединенных Наций.

21 – День кинолога (День кинологических подразделений МВД России).

В России практиковать службу собак в полиции начали с 1906г.

21 – Международный день скейтбординга (Go Skateboarding Day).

Отмечается с 2004г. по решению Международной ассоциации скейтборд-компаний – IASC.

21 – Международный день серфинга, неофициальный.

Посвящен как виду спорта и стилю жизни, а также сохранению ресурсов Мирового океана.

Отмечается в день летнего солнцестояния в северном полушарии, 21 июня (в високосные годы –20 июня).

Учрежден в 2004г. журналом Surf Magazine и американской Организацией серферов, проводится в странах, где географическое положение позволяет заниматься серфингом.

21 – Всемирный день музыки (Fête de la Musique).

Родина праздника – Франция, там он отмечался под названием Праздник музыки с 1982 года, позже его начали праздновать и в других странах. Ранее, в 1976 году, американский музыкант Джоэль Коэн предложил проводить музыкальное мероприятие в ночь с 21 на 22 июня, чтобы отметить летнее солнцестояние. Идею подхватили во Франции, и в 1982 году в Париже состоялся первый Праздник музыки. Сейчас Всемирный день музыки отмечают более чем в ста странах мира.

21 – Международный день цветка, неофициальный.

История возникновения праздника достоверно неизвестна. В каждой стране он имеет свой символ. В России праздник проходит под эмблемой ромашки. В этот день проводятся фестивали и парады цветов, конкурсы флористов.

21 – Всемирный день гуманистов (World Humanist Day).

Отмечается с 1980-х гг. в день летнего солнцестояния по инициативе Международного гуманистического и этического союза (МЭГС).

МЭГС – международное объединение организаций, развивающих и пропагандирующих идеи гуманизма, рационализма, атеизма, скептицизма, светского общества, этичности и свободомыслия, а также содействующих развитию и становлению нетеистической морали.

21 – Международный день йоги.

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 11.12.2014г. по инициативе индийского общественного деятеля Шри Шри Рави Шанкара.

Проводится в день летнего солнцестояния в Северном полушарии, который во многих культурах имеет особое значение. В контексте йоги этот день связан с праздником Гуру-пурнима, который отмечается в первое полнолуние после летнего солнцестояния. Праздник посвящен гуру – наставникам.

22 – День памяти и скорби.

Установлен Указом Президента РФ Б.Н.Ельцина от 08.06.1996г. Ранее – День памяти защитников Отечества (постановление Президиума Верховного Совета РФ от 13.07.1992г.).

22.06.1941г. фашистская Германия напала на Советский Союз, началась Великая Отечественная война.

В этот день по всей стране приспускаются государственные флаги, отменяются развлекательные мероприятия и передачи.

23 – Международный Олимпийский день (International Olympic Day).

Установлен на 42-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в январе 1948г. в Санкт-Морице.

23.06.1894г. в Париже Международный конгресс по проблемам физического воспитания одобрил предложения барона Пьера де Кубертена возродить традицию древнегреческих олимпиад и раз в четыре года проводить «соревновательные игры с приглашением к участию в оных всех народов». Именно тогда был создан Международный олимпийский комитет, а генеральным секретарем МОК избран Пьер де Кубертен. Конгресс принял решение о проведении Игр I Олимпиады в 1896 году в Греции.

23 – Международный день вдов (International Widow’s Day).

Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2010г.

23 – День государственной службы ООН (United Nations Public Service Day). Провозглашен 20.12.2002г. 57-й Ассамблеей ООН.

23 – День балалайки, праздник музыкантов-народников.

Проводится по инициативе президента Российского клуба музыкантов-народников Дмитрия Белинского.

Первое документальное упоминание о балалайке в документе «Память из Стрелецкого приказа в малороссийский приказ» датируется 23.06.1688г.

24 – День изобретателя и рационализатора.

Впервые установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24.01.1979г. как «Всесоюзный день изобретателя и рационализатора» и проводится в последнюю субботу месяца. С 1957г. отмечался неофициально по предложению Академии наук СССР.

25 – Международный день моряка – День мореплавателя (Day of the Seafarer). Учрежден 25.06.2010г. Международной морской организацией (ИМО) на конференции стран-участниц Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты. Включен в список событий, ежегодно отмечаемых ООН.

25 – День дружбы и единения славян.

Учреждён в 90-х годах XX века после распада СССР для того, чтобы разные ветви славянских народов помнили о своих исторических корнях, стремились сохранить свою культуру и многовековую связь друг с другом.

Общая численность славян составляет приблизительно 300-350 миллионов человек, они населяют преимущественно Восточную и Центральную Европу и Северную Азию, но значительная славянская диаспора также имеется во многих государствах Западной Европы, Закавказья, Средней Азии и Америки. К славянским странам (государствам, где славяне составляют большую часть населения) относят Россию, Украину, Польшу, Чехию, Белоруссию, Болгарию, Сербию, Словакию, Хорватию, Боснию и Герцеговину, Македонию, Словению, Черногорию, а также Приднестровье (Приднестровская Молдавская Республика имеет статус непризнанного государства).

25 – Всемирный день витилиго.

Инициаторами установления Дня стали основатель социальной сети Vitiligo Friends и исполнительный директор фонда Vitiligo Support and Awareness Foundation.

Витилиго – это кожное заболевание, которое характеризуется нарушением пигментации на отдельных участках кожи, вызванным исчезновением меланина. Точные причины, вызывающие витилиго, неизвестны, но считается, что предрасположенность к заболеванию может наследоваться. Надежных методов лечения витилиго не существует, терапия направлена на профилактику появления новых пятен и уменьшение уже имеющихся.

26 – День памяти морских пехотинцев Северного флота, погибших в 1995 и в 1999-2000гг. в ходе боевых действий на Северном Кавказе (80 человек).

26.06.1995г. в гарнизоне Спутник – месте постоянной дислокации отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты Северного флота – был установлен памятный знак морским пехотинцам, не вернувшимся из Чечни.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, около двух тысяч североморцев награждены орденами и медалями, десять человек удостоены звания Героя России, трое из них – генерал-майор Александр Отраковский, лейтенант Юрий Курягин и сержант Владимир Таташвили – посмертно.

26 – Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking). Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН от 07.12.1987г.

26 – Международный день в поддержку жертв пыток (International Day in Support of Victims of Torture).

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1997г. 26.06.1987г. вступила в силу Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятая в 1984г.

27 – Всемирный день рыболовства.

Установлен решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984г. в Риме.

27 – День молодежи России.

Проводится в соответствии с распоряжением Президента РФ Б.Н.Ельцина «О праздновании Дня молодежи России» от 24.06.1993г. по инициативе Комитета РФ по делам молодежи и Национального совета молодежных объединений.

29 – День партизан и подпольщиков.

Установлен Законом РФ от 11.04.2009г. «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» по инициативе Брянской областной Думы.

29.06.1941г. подписана Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКПБ (б) о создании партизанских отрядов и диверсионных групп «для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога складов и т.д.».

29 – Международный день промышленного дизайна.

Учрежден Международной Ассоциацией промышленных дизайнеров Icsid в 2007 г. В этот день в 2007г. было создано международное объединение индустриальных художников-дизайнеров мира.

30 – День экономиста, неофициальный профессиональный праздник.

В России людей этой профессии чествуют также 8 сентября в День финансиста.

30 – День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы России. Установлен приказом Федеральной службы исполнения наказаний РФ от 20.03.2008г.





Подготовил Михаил Демин.

Информационный сайт «Кольский край» (ИСККРА).