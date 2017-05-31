Стали известны зарплаты руководства музея «Кижи»

31 Мая 2017 года, 13:00

КАРЕЛИЯ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – На сайте Министерства культуры России опубликованы сведения о доходах руководителей учреждений культуры за 2016 год.

Директор музея «Кижи» Елена Богданова в 2016 году получала зарплату в 330 тысяч рублей в месяц, передает «Губерния Daily». У Богдановой четыре заместителя, они зарабатывали от 140 до 196 тысяч рублей в месяц. Главный бухгалтер получала около 138 тысяч рублей.

Самым состоятельным руководителем учреждений культуры России стал директор Мариинского театра Валерий Гергиев: в 2016 году его среднемесячный доход составлял 12 млн рублей.