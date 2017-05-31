Самолет из Мурманска совершил вынужденную посадку в Ростове

31 Мая 2017 года, 13:20

РОСТОВ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня ночью самолет компании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону. Он следовал рейсом U6621 из Мурманска в Симферополь.

Около 2:30 капитан воздушного судна принял решение об изменении маршрута из-за того, что одному из пассажиров стало плохо во время полета.

«В аэропорт Ростова вызвали реанимацию, и человека сняли с рейса. После этого самолёт направился в Симферополь», – цитирует «Nord-News» представителя авиакомпании «Уральские авиалинии» Андрея Лозицкого.

Общая задержка рейса составила меньше часа.

Фото: ВКонтакте/Уральские авиалинии