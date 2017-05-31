День защиты детей – в кофейне DELI Cafe

31 Мая 2017 года, 13:39

МУРМАНСК/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – Уютная кофейня DELI Cafe, расположенная в самом центре Мурманска на первом этаже AZIMUT Отель Мурманск, приглашает всех 1 июня отметить добрый и хороший праздник День защиты детей!

Целый день вас ждут воздушные шары, скидка на детское меню, любимые мультфильмы и просто хорошее настроение! А с 18.00- 20.00 все желающие смогут сделать аквагрим!

Также вы сможете полюбоваться или же принять участие в традиционной акции «Мой мыльный Мурманск», в рамках которой состоится массовый запуск мыльных пузырей на площади «Пять углов»!