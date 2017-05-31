В Мурманске прошло совещание по соблюдению санитарного законодательства в период летней оздоровительной кампании

31 Мая 2017 года, 15:00

МУРМАНСК/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – В Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области состоялось совещание по вопросам соблюдения санитарного законодательства в период проведения летней оздоровительной кампании.

На совещании присутствовали представители органов управления Мурманска, Кольского района, руководители образовательных организаций, на базе которых будут открыты оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей и подростков, начальники лагерей, организаторы питания.

Присутствующие обратили внимание на неукоснительное исполнение требований санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей. Были рассмотрены причины типовых нарушений при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований в ходе летней кампании 2016 года.

В процессе работы совещания рассмотрены вопросы по поддержанию мер, направленных на обеспечение безопасных и благоприятных условий для отдыха и оздоровления, организации питания, медицинского обеспечения, выполнения санитарно-эпидемиологических требований.

Приглашённые получили ответы специалистов Управления на интересующие вопросы.

Оздоровительная кампания в Мурманске уже стартовала: накануне вечером спецсоставом Мурманск – Анапа в оздоровительные учреждения, расположенные на берегу Черного моря, выехали 350 детей. Среди отдыхающих порядка 90 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

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