В колонии Ревды провели учения по ликвидации африканской чумы свиней

31 Мая 2017 года, 15:18

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – В исправительной колонии Ревды прошли учения по ликвидации очага африканской чумы свиней. Согласно легенде в подсобном хозяйстве был зарегистрирован случай внезапного падежа одного животного, также еще у четырех особей были обнаружены клинические признаки заболевания.

Специалисты отбирали пробы патматериала, при исследовании которых в Мурманской областной ветеринарной лаборатории выявлен возбудитель африканской чумы свиней. После сотрудниками ИК-23 были выставлены охранно-карантинные посты, производилась дезинфекция автотранспортных средств.

«Мероприятия выполнялись под строгим руководством специалистов комитета по ветеринарии, которые подробно разъясняли сотрудникам учреждения весь алгоритм действий на каждом этапе ликвидации очага АЧС», – рассказали «Би-порту» в пресс-службе регионального УФСИН России.

Председатель Комитета по ветеринарии Алексей Касаткин дал положительную оценку работе всех служб, задействованных в тренировке.

«Подобное совместное масштабное учение по ликвидации очага на территории исправительного учреждения проведено впервые. В подсобных хозяйствах эпизоотическая обстановка благополучная и случаев падежа животных с клиническими признаками, характерными для африканской чумы свиней, не регистрировалось», – подчеркнули в региональной службе.

Подсобные хозяйства функционируют в четырёх колониях Мурманской области. Всего общее поголовье свиней насчитывает около 500 голов.