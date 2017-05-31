Владимир Путин подписал указ об отмене некоторых экономических мер в отношении Турции

31 Мая 2017 года, 15:36

РОССИЯ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – Владимир Путин подписал указ «Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики», пишут «Известия», ссылаясь на пресс-службу Кремля.

Согласно документу, утратившими силу признаются ранее введенные ограничения для организаций, находящихся под юрисдикцией Турции, на выполнение ими отдельных видов работ в России. Также снимается запрет для работодателей в России на найм граждан Турции.

Согласно указу, Путин также поручил МИД России уведомить Турцию о частичном возобновлении действия соглашения об условиях взаимных поездок граждан.

В начале мая президенты обеих стран заявили, что «период восстановления российско-турецких отношений завершен». После того, как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик в 2015 году, Россия ввела санкции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков